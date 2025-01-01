  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

باراك يكشف تفاصيل عرض قدم للبنان من أجل نزع سلاح حزب الله

الإثنين 20 أكتوبر 2025 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باراك يكشف تفاصيل عرض قدم للبنان من أجل نزع سلاح حزب الله



واشنطن/سما/

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرا أن الفرصة متاحة أمام لبنان الآن لنزع سلاح "حزب الله" والانخراط في مسار السلام الإقليمي.

وفي مقال مطول بعنوان "سوريا ولبنان: الخطوة التالية نحو سلام شامل في الشرق الأوسط" نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، كشف باراك أن واشنطن قدمت عرضا إلى الحكومة اللبنانية يتضمن خطة لتحويل حزب الله إلى كيان سياسي حزبي مقابل نزع سلاحه، إلا أن المقترح رفض بسبب الانقسام داخل مجلس الوزراء اللبناني.

وأوضح أن يوم 13 أكتوبر 2025 شكل لحظة تاريخية في دبلوماسية الشرق الأوسط، إذ اجتمع قادة العالم في مدينة شرم الشيخ المصرية لدعم رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطموحة المؤلفة من عشرين نقطة، بهدف إعادة بناء المنطقة وتحقيق الازدهار المشترك ووقف الحرب في قطاع غزة.

ورأى باراك أن ما بدأ كهدنة في غزة "تحول إلى بداية حقيقية لشراكة إقليمية جديدة تقوم على التعاون بدلاً من الصراع، وعلى الفرص بدلا من الخوف"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سوريا ما زالت القطعة المفقودة في فسيفساء السلام بالمنطقة رغم التقدم المحرز في مسار التسويات.

وأضاف أن "استعادة سوريا لعلاقاتها مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، جعلها جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي الجديدة"، لكنه شدد على أن "لبنان ما زال رهينة لهيمنة ميليشيا حزب الله، التي تعطل السيادة الوطنية، وتمنع الاستثمار، وتثير القلق الإسرائيلي".

وأشار باراك إلى أن اتفاق وقف التصعيد الموقع في نوفمبر 2024، برعاية إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فشل في تحقيق أهدافه بسبب غياب آلية تنفيذ فعالة واستمرار التمويل الإيراني لحزب الله، إلى جانب الانقسامات داخل الحكومة اللبنانية.

وقال إن الولايات المتحدة طرحت خطة جديدة لنزع سلاح حزب الله تدريجيا مقابل حوافز اقتصادية، إلا أن الحكومة اللبنانية رفضتها بسبب نفوذ الحزب داخل مجلس الوزراء.

وأضاف أن "الفرصة لا تزال قائمة"، مؤكدا أنه "إذا استعادت الدولة اللبنانية احتكار السلاح عبر الجيش، فإن الشركاء الإقليميين مستعدون لتقديم الدعم والاستثمار".

وشدد باراك على أن نزع سلاح حزب الله لا يمثل فقط ضرورة أمنية لإسرائيل، بل هو فرصة للبنان لاستعادة سيادته وتحقيق انتعاش اقتصادي ملموس. كما أشار إلى أن واشنطن خصصت خلال الشهر الحالي أكثر من 200 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني، إلى جانب عرض "تغطية دبلوماسية" لتحول حزب الله إلى كيان سياسي سلمي.

لكن باراك أوضح أن هذه المبادرات توقفت في الوقت الذي "تسارعت فيه خطوات دول المنطقة نحو طرد وكلاء إيران"، داعياً لبنان إلى اتخاذ "خطوة حاسمة نحو السلام والسيادة" قبل فوات الأوان.

#باراك #حزب الله #لبنان #سوريا #امريكا #سلاح حزب الله

الأكثر قراءة اليوم

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

عشرات الشهداء والجرحى...الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

ترامب يهين زيلينسكي ويرمي الخرائط في وجهه..

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بغزة بعد الرد على الهجمات في رفح

الأخبار الرئيسية

وقف اطلاق النار

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

5454057177259049762

ويتكوف يتحدث عن لقائه مع خليل الحية ويعتبرها لحظة غير مألوفة .. قدم واجب العزاء بنجله

ترامب

ترامب يؤكد سريان وقف إطلاق النار بغزة وحماس غير متورطة في أي خروق

كوشنر

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بغزة بعد الرد على الهجمات في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية