أبو سلمية: جهزنا كشوفات لخروج المرضى للعلاج واستمرار إغلاق المعبر يهدد حياتهم

الإثنين 20 أكتوبر 2025 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو سلمية: جهزنا كشوفات لخروج المرضى للعلاج واستمرار إغلاق المعبر يهدد حياتهم



غزة / سما /

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أنهم جهزوا كشوفات لخروج المرضى للعلاج في الخارج، مستدركاً: "لكن استمرار إغلاق المعبر يهدد بارتفاع عدد الشهداء".

وأفاد أبو سليمة في تصريح صحفي، بأن لديهم ضمن الكشوفات المُجهزة 2000 مريض بتر وأكثر من 5000 مصاب بالسرطان بحاجة للعلاج خارج غزة.

وأشار إلى تسجيل وفيات بين مرضى الكلى والأمراض المزمنة نتيجة منع الاحتلال إدخال المعدات الطبية، مضيفاً: "لدينا أكثر من 3000 مريض فقدوا البصر وأكثر من 1000 فقدوا السمع ويحتاجون لتدخلات جراحية عاجل"..

وشدد أبو سلمية على أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة بحق المرضى من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المستلزمات الطبية.

