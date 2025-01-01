رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الاثنين، في عناوينها استشهاد 44 مواطنا بنيران قوات الاحتلال الإســرائيلي، منذ فجر أمس الأحد، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، استشهاد مواطن في مخيم العين بمدينة نابلس، وشهيد آخر من مخيم جنين داخل سجون الاحتلال.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- خروقات مستمرة .. 44 شهيدا

- شهيد وإصابات بينهم متضامن أجنبي واعتقال 20 مواطنا وتفجير شقة سكنية وتجريف في طوباس والشيخ جراح وهدم بركسين في سلوان

- الرئيس يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

- انعقاد المؤتمر التنظيمي السابع لإقليم حركة "فتح" في لبنان

- مصطفى يبحث مع مسؤول أممي الخطوات التنفيذية لخطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة .. أكد ضرورة دعم وتمكين مؤسسات الدولة من العمل على الأرض في القطاع

- اسير شهيد من مخيم جنين

- تظاهرة في العاصمة الألمانية تضامنا مع فلسطين ورفضا للإبادة الجماعية بغزة

- صبيحات: لا علاقة للتجمع الوطني لأسر الشهداء بالدعوات لوقفات احتجاجية

الأيام:

- 44 شهيداً.. القطاع تحت القصف مجددا، غارات عنيفة وأحزمة نارية

- تواصل الحرب على قاطفي الزيتون.. إصابات وتجريف وإحراق مركبات

- إعدام مواطن في مخيم العين وتجريف البنية التحتية في طوباس

- الرئيس يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

- استشهاد أسير من مخيم جنين في سجون الاحتلال

- 70 ألف طن من المواد غير المتفجرة تهدد سكان القطاع

- تواصل الحرب على قاطفي الزيتون.. إصابات وتجريف وإحراق مركبات

- إدانة تدمير اسرائيل التحتية الممولة أوروبيا في غزة

القدس:

- إسرائيل تخرق الاتفاق بشن عشرات الغارات

- استشهاد معتقل من جنين وشاب بنابلس

- اسرائيل تتراجع عن إغلاق المعابر عقب ضغوط أمريكية

- القطاع بحاجة عاجلة إلى 300 ألف خيمة وأكثر من ألف شاحنة مساعدات

- البيت الأبيض يساعد لتعيين مبعوثين وتشكيل لجان لإعمار غزة

- قوات الاحتلال تشرع بترسيم "الخط الأصفر"

- 70 ألف طن من الذخائر غير المنفجرة تهدد أهالي القطاع