الخليل.. اعتداءات المستوطنين متواصلة والاحتلال يواصل تجريف الأراضي

الإثنين 20 أكتوبر 2025 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل.. اعتداءات المستوطنين متواصلة والاحتلال يواصل تجريف الأراضي



الخليل/سما/

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين في محافظة الخليل، من خلال أعمال تجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بالتزامن مع اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين في مناطق متفرقة.

وافاد الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، محمد عياد عوض، ان جرافات الاحتلال، تقوم منذ ساعات الصباح بتجريف أراضٍ مزروعة بأشجار العنب تعود للمواطنين سهيل محمد حسين بريغيث وأكرم جبرا عوض قرب البؤرة الاستيطانية "بيت البركة" المحاذي لمخيم العروب، فيما منعت قوات الاحتلال أصحاب الأراضي من الاقتراب من المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال يقوم بعمليات تجريف لنحو 70 دونمًا من أراضي المواطنين في منطقة بئر عركة غرب مدينة الخليل، تمهيدًا للاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات المقامة في المنطقة.

وفي سياق منفصل، تتواصل اعتداءات المستوطنين على السكان في قرية الزويدين ببادية يطا جنوب الخليل، حيث أقدم أحد المستوطنين صباح اليوم، على إغلاق الشارع الرئيسي عبر إطلاق قطيع أغنامه في الشارع ومنع حركة مركباتالمواطنين، كما رعت اغنامه عددا من الأشجار المثمرة في المنطقة.

