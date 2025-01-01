غزة تشيع شهدائها واسرائيل تفتح المعابر ..

غزة /سما/

عاد الهدوء الحذر إلى قطاع غزة بعد موجة من عمليات القصف الجوي العنيف التي نفذتها طائرات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة بزعم الرد على مقتل ضابط وجندي واصابة ثلاثة في رفح جنوب قطاع غزة.

وقررت إسرائيل اعادة فتح معابر غزة لادخال المساعدات للقطاع بعد قرار مسبق باغلاقها.

واستثنت اسرائيل معبر رفح الذي ظل مغلقا بقرار من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وادّت الغارات الاسرائيلية خلال نهار الأحد إلى استشهاد 45 مواطنا مواطنا واصابة العشرات.

واغتالت اسرائيل ستة من كوادر القسام بجباليا باستهداف امام مقهى توكس ببلدة الزوايدة وسط القطاع. وهم : الشهيد القسامي: يحيى المبحوح "أبو العبد" (قائد النخبة بكتيبة مخيم جباليا) والشهداء عائد صبري سلمان ، حسين الصوالحة ، محمد ابورفيع ، زكريا ابوحبل ومسلم بدر.

واستهدفت طائرات الاحتلال مقر شركة "PMP" في الزوايدة ما اسفر عن استشهاد مهندس البث احمد جمعة ونجل الصحفي محمد الزعانين

واستشهد اربعة مواطنين باستهداف مدرسة الرازي (السردي) بمخيم النصيرات فيما استشهد ثلاثة مواطنين باستهداف منزل عائلة ابو سويرح بمنطقة السوارحة غرب النصيرات .

واستشهد اثنين من المواطنين بقصف خيمة قرب النادي الأهلي بمخيم النصيرات.

وامتدت الغارات نحو منزل بمخيم البريج حيث ارتقى اربعة شهداء و اصابات.

وفي خان يونس جنوب القطاع استشهد خمسة مواطنين بقصف خيمة قرب مدينة أصداء فيما نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية شرق المحافظة.

وفي غزة استشهد اربعة مواطنين بغارتين احدهما قرب مجمع الشفاء الطبي والثانية شقة سكنية في عمارة الأندلسية غرب المدينة.

وحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فقد وصل إلى مشافي قطاع غزة 18 شهيدًا (منهم 10 شهداء انتشال، و8 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، و3 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,159 شهيدًا 170,203 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) إلى 35 شهيد و146 إصابة وانتشل 414 جثمان شهيد.

واشارت الى انها استلمت 15 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 150 جثة على دفعات.