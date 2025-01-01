  1. الرئيسية
"آباء دفنوا أبناءهم"..

ويتكوف يتحدث عن لقائه مع خليل الحية ويعتبرها لحظة غير مألوفة .. قدم واجب العزاء بنجله

الإثنين 20 أكتوبر 2025 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف يتحدث عن لقائه مع خليل الحية ويعتبرها لحظة غير مألوفة .. قدم واجب العزاء بنجله



واشنطن/سما/

في لحظة تواصل نادرة، كشف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عن لقائه مع القيادي في حركة حماس، خليل الحية، وتقديمه العزاء له بوفاة نجله الذي استُشهد في انفجارات الدوحة خلال غارة إسرائيلية الشهر الماضي.

ويتكوف، الذي التقى الحية في العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ضمن مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب على غزة، تحدّث عن تفاصيل اللقاء خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية، واصفًا الجلوس بجواره بأنه لحظة غير مألوفة لمسؤول أميركي في حوار مباشر مع قيادي في حماس.

وقال ويتكوف، إنه قدّم تعازيه للحية بفقدان ابنه، مضيفًا: "أخبرته أنني فقدت ابني أيضًا، وأننا أصبحنا ضمن نادٍ قاسٍ للغاية: آباء دفنوا أبناءهم".

وكان همام الحية، نجل القيادي في حماس، قد استشهد في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي جراء غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة قادة من الحركة في الدوحة، دون أن تؤدي إلى استشهاد أي من القادة البارزين المستهدفين.

أما ابن ويتكوف، أندرو، فقد توفي عن عمر يناهز (22 عامًا)، بسبب جرعة زائدة من المواد الأفيونية.

وعبر ويتكوف خلال المقابلة عن استيائه من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في قطر، قائلاً: "شعرنا، أنا وجاريد كوشنر، بنوع من الخيانة".

وأوضح أن تلك الضربة أثرت بشكل كبير على سير المفاوضات، مضيفًا: "خسرنا ثقة القطريين، وهكذا اختفت حماس، وأصبح من الصعب جدًا الوصول إليهم".

