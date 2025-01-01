  1. الرئيسية
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الإثنين 20 أكتوبر 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحامات واعتداءات على المعتقلين وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت إيبا جنوب نابلس، واعتقلت الشاب يامن بهاء إشتوي، قبل أن تنسحب من المنطقة. كما اعتقلت الفتى عمرو أبو صالحة بعد مداهمة منزله في حي رفيديا بالمدينة.

وفي محافظة قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة اماتين شرقي المدينة، طالت كلًا من: عز الدين موسى بري، زيد أحمد بري، جواد صوان، أويس جواد صوان، وأحمد كمال صوان، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

أما في جنين، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب أوس ماجد حنايشة، خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب المحافظة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة، واعتقلت الشاب أسامة شريف الشعيبي بعد مداهمة منزله.

كما اعتقلت أربعة شبان خلال اقتحامها بلدة المزرعة الغربية شمال المحافظة، فيما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، واعتقلت كلًا من: نادي عطية نعسان، الأسير المحرر جبر أبو عليا، وعلاء راقي نصار أبو عليا. وخلال الاقتحام، أفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال نكّلوا بالشبان المعتقلين في شوارع القرية واعتدوا عليهم بالضرب.

وفي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة برهان بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

