إيران تعدم شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

الإثنين 20 أكتوبر 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعدم شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل



وكالات / سما /

أعلن القضاء الإيراني تنفيذ حكم الإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، في سياق سلسلة إعدامات يستمر تنفيذها منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً بين البلدين في يونيو (حزيران) الماضي.

وقالت الوكالة إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في صباح اول امس "السبت" في سجن قم جنوب طهران بعدما أيدت المحكمة العليا الحكم وتم رفض طلب للعفو عن المتهم.

ولم يحدد التقرير هوية الشخص، إلا أنه قال إنه كان متهما "بالتعاون الاستخباراتي مع النظام الصهيوني".

وقالت ميزان إن الشخص المذكور بدأ الاتصالات والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتم اعتقاله بعد 4 أشهر، في فبراير/شباط 2024.

وأفاد التقرير بأن المتهم قدم معلومات حساسة إلى الموساد، ونفذ مهام داخل إيران بالنيابة عن الاستخبارات الإسرائيلية. ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى حول طبيعة التجسس أو التاريخ الدقيق لاعتقال الشخص.

ويأتي هذا الإعدام في سياق سلسلة عمليات توقيف وإعدامات نفذتها السلطات الإيرانية في الأشهر الأخيرة ضد من تتهمهم بالعمل لصالح الموساد، وذلك منذ الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران الماضي.

والأربعاء، دخل حيز التنفيذ قانون يشدد العقوبات على الأفراد المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

#إسرائيل #إيران

