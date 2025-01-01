97 شهيدا و230 مصابا في 80 خرقا لوقف إطلاق النار بغزة

غزة / سما /

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت منذ إعلان وقف الحرب على القطاع 80 خرقا للتهدئة، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة. وجاء في البيان أن 21 خرقا وقعت يوم الأحد وحده.

وأوضح المكتب أن هذه الخروقات شملت إطلاق النار المباشر على المدنيين، والقصف المتعمد، وتنفيذ أحزمة نارية، إضافة إلى اعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وبين أن الخروقات رصدت في جميع محافظات القطاع دون استثناء، ما يعكس عدم التزام الاحتلال بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والإرهاب ضد السكان.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات نفذت باستخدام آليات عسكرية ودبابات قرب الأحياء السكنية، ورافعات إلكترونية مزودة بأجهزة استشعار، إضافة إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة (كواد كابتر)، التي تواصل التحليق يوميا فوق المناطق السكنية واستهداف المدنيين بشكل مباشر.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات، ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزامه بوقف عدوانه، وحماية المدنيين العزل.

كما نبه البيان إلى أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.