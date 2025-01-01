  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

97 شهيدا و230 مصابا في 80 خرقا لوقف إطلاق النار بغزة

الإثنين 20 أكتوبر 2025 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
97 شهيدا و230 مصابا في 80 خرقا لوقف إطلاق النار بغزة



غزة / سما /

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت منذ إعلان وقف الحرب على القطاع 80 خرقا للتهدئة، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 230 آخرين بجراح متفاوتة. وجاء في البيان أن 21 خرقا وقعت يوم الأحد وحده.

وأوضح المكتب أن هذه الخروقات شملت إطلاق النار المباشر على المدنيين، والقصف المتعمد، وتنفيذ أحزمة نارية، إضافة إلى اعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وبين أن الخروقات رصدت في جميع محافظات القطاع دون استثناء، ما يعكس عدم التزام الاحتلال بوقف العدوان واستمراره في سياسة القتل والإرهاب ضد السكان.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات نفذت باستخدام آليات عسكرية ودبابات قرب الأحياء السكنية، ورافعات إلكترونية مزودة بأجهزة استشعار، إضافة إلى الطائرات الحربية والطائرات المسيرة (كواد كابتر)، التي تواصل التحليق يوميا فوق المناطق السكنية واستهداف المدنيين بشكل مباشر.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات، ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزامه بوقف عدوانه، وحماية المدنيين العزل.

كما نبه البيان إلى أن استمرار الصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

مؤرّخٌ اسرائيلي في هاّرتس : نزع سلاح “حماس” وهمٌ لن يتحقق والتاريخ يثبت ذلك.. نموذج ترامب خياليٌّ

الأخبار الرئيسية

ترامب

ترامب يؤكد سريان وقف إطلاق النار بغزة وحماس غير متورطة في أي خروق

كوشنر

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بغزة بعد الرد على الهجمات في رفح

واشنطن تحذر اسرائيل : اضبطوا الرد على حماس لحماية خطة ترامب

عشرات الشهداء والجرحى...الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية