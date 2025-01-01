  1. الرئيسية
ترامب يؤكد سريان وقف إطلاق النار بغزة وحماس غير متورطة في أي خروق

الإثنين 20 أكتوبر 2025 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يؤكد سريان وقف إطلاق النار بغزة وحماس غير متورطة في أي خروق



غزة / سما /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و (حماس) ما زال قائما، وذلك بعدما شنّت إسرائيل عشرات الغارات على أهداف في غزة، متهمة الحركة بمهاجمة قواتها.

وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية عندما سئل عما إذا كان وقف إطلاق النار ما زال قائما "نعم إنه كذلك"، مشيرا إلى أن قيادة حماس لم تكن متورطة في أي خروق.

وأضاف "لكن على أي حال، سيتم التعامل مع الأمر كما يجب. سيتم التعامل معه بحزم، لكن كما يجب".

وأعلنت إسرائيل مساء أمس الأحد وقف ضرباتها في غزة وإعادة تطبيق وقف إطلاق النار، بعدما شنّت غارات على أهداف قالت إنها لحماس متهمة إياها بمهاجمة قواتها، في أعنف تصعيد منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ قبل 9 أيام.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن الغارات الإسرائيلية أوقعت 45 شهيدا، في حين تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده في مواجهات في رفح جنوبي القطاع.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يصمد وقف إطلاق النار الذي أسهم في التوصل إليه، وقال "نريد التأكد من أن الأمور تسير بشكل سلمي جدا مع حماس".

#ترامب #حماس #اسرائيل #وقف اطلاق النار

