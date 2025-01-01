كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

غزة / سما /

وصف "جاريد كوشنر"، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حال القطاع بعد أكثر من أسبوع على زيارته غزة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قائلاً "وكأن قنبلة نووية انفجرت هناك".

وأشار كوشنر الذي لعب دوراً في التوصل إلى اتفاق غزة بين إسرائيل وحماس، إلى حجم الدمار الهائل في القطاع، وأردف قائلاً، "بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية فُجّرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم.. فسألتُ الجيش الإسرائيلي: إلى أين يذهبون؟.. فقالوا لي إنهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم، لينصبوا خيمة فوق الأنقاض".

إلى ذلك، أكد مستشار ترامب الخاص أن المشهد كان محزناً للغاية، لاسيما أن كل شيء كان مدمراً. وأضاف: "إنه لأمر محزن للغاية، لأنك تفكر في نفسك وتقول ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه".

رغم ذلك رفض كوشنر الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية.