  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

الإثنين 20 أكتوبر 2025 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد



غزة / سما /

وصف "جاريد كوشنر"، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حال القطاع بعد أكثر من أسبوع على زيارته غزة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قائلاً "وكأن قنبلة نووية انفجرت هناك".

وأشار كوشنر الذي لعب دوراً في التوصل إلى اتفاق غزة بين إسرائيل وحماس، إلى حجم الدمار الهائل في القطاع، وأردف قائلاً، "بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية فُجّرت في تلك المنطقة، ثم رأيت الناس يعودون أدراجهم.. فسألتُ الجيش الإسرائيلي: إلى أين يذهبون؟.. فقالوا لي إنهم يعودون إلى المناطق التي كانت فيها منازلهم المدمرة، إلى أرضهم، لينصبوا خيمة فوق الأنقاض".

إلى ذلك، أكد مستشار ترامب الخاص أن المشهد كان محزناً للغاية، لاسيما أن كل شيء كان مدمراً. وأضاف: "إنه لأمر محزن للغاية، لأنك تفكر في نفسك وتقول ليس لديهم أي مكان آخر يذهبون إليه".

رغم ذلك رفض كوشنر الإقرار بأن ما حصل في غزة كان إبادة جماعية.

#جاريد كوشنر #غزة

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يتساءل "أين يعود الناس في غزة بعد كل هذا الدمار"؟.. الجيس الإسرائيلي يرّد

عشرات الشهداء والجرحى...الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

صحيفة عبرية: معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل لهذا السبب..

اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

ترامب يهين زيلينسكي ويرمي الخرائط في وجهه..

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بغزة بعد الرد على الهجمات في رفح

الأخبار الرئيسية

المبعوث الاميركي توم براك: السعودية تقترب من الانضمام الرسمي إلى اتفاقات التطبيع

مصر واسرائيل

صحيفة عبرية: معركة دبلوماسية عنيفة بين مصر وإسرائيل لهذا السبب..

وقف اطلاق النار

مباحثات مكثفة لوضع آلية ملزمة لمعالجة خروقات وقف إطلاق النار في غزة

5454057177259049762

ويتكوف يتحدث عن لقائه مع خليل الحية ويعتبرها لحظة غير مألوفة .. قدم واجب العزاء بنجله

ترامب

ترامب يؤكد سريان وقف إطلاق النار بغزة وحماس غير متورطة في أي خروق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية