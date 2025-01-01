ترامب يهين زيلينسكي ويرمي الخرائط في وجهه..

سما / وكالات /

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة، شهد توتراً حاداً وتبادل كلمات غاضبة وسباب، حيث تحول الاجتماع إلى ما وصفته الصحيفة بـ"مباراة صراخ"، استخدم خلالها ترامب ألفاظاً نابية بشكل متكرر.

وخلال الاجتماع، الذي أعقب مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حث الرئيس الأمريكي زيلينسكي على قبول شروط بوتين لإنهاء الحرب.

وادعى ترامب أنه إذا لم يفعل ذلك، فسيدمر بوتين أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن ترامب ألقى حتى خرائط للجبهة في أوكرانيا، حاثاً زيلينسكي على التخلي عن منطقة دونباس بأكملها (التي تشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك) - وهو ما ينسجم مع ادعاءات بوتين في محادثتهما.