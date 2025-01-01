  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يهين زيلينسكي ويرمي الخرائط في وجهه..

الأحد 19 أكتوبر 2025 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهين زيلينسكي ويرمي الخرائط في وجهه..



سما / وكالات /

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة، شهد توتراً حاداً وتبادل كلمات غاضبة وسباب، حيث تحول الاجتماع إلى ما وصفته الصحيفة بـ"مباراة صراخ"، استخدم خلالها ترامب ألفاظاً نابية بشكل متكرر.

وخلال الاجتماع، الذي أعقب مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حث الرئيس الأمريكي زيلينسكي على قبول شروط بوتين لإنهاء الحرب.

وادعى ترامب أنه إذا لم يفعل ذلك، فسيدمر بوتين أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن ترامب ألقى حتى خرائط للجبهة في أوكرانيا، حاثاً زيلينسكي على التخلي عن منطقة دونباس بأكملها (التي تشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك) - وهو ما ينسجم مع ادعاءات بوتين في محادثتهما.

الأكثر قراءة اليوم

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

مؤرّخٌ اسرائيلي في هاّرتس : نزع سلاح “حماس” وهمٌ لن يتحقق والتاريخ يثبت ذلك.. نموذج ترامب خياليٌّ

وثائق سرية تكشف المستور.. الخارجية البريطانية تتحدى قرار وزيرها بشأن إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار بغزة بعد الرد على الهجمات في رفح

واشنطن تحذر اسرائيل : اضبطوا الرد على حماس لحماية خطة ترامب

عشرات الشهداء والجرحى...الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

وفد من "حماس" يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ "خطة ترامب"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية