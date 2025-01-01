واشنطن تحذر اسرائيل : اضبطوا الرد على حماس لحماية خطة ترامب

سما / وكالات /

بعث المبعوثان الأميركيان للرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر وستيف ويتكوف، برسالة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر، شددا فيها على ضرورة أن تتعامل إسرائيل بحذر مع أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار من جانب حركة حماس، وذلك للحفاظ على فرص تنفيذ خطة ترامب للمرحلة الثانية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس ترامب خلال اتصال بينهما الأسبوع الماضي أن حماس قد تُقدم على خرق الاتفاق، لكنها ستحاول القيام بذلك دون نسفه بالكامل، في محاولة لاختبار ردّ الفعل الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تستأنف الهجوم البري حتى الآن، لكنها شنّت سلسلة غارات جوية على أهداف تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، بينها مواقع تحت الأرض قالت إنها تُستخدم لأغراض عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إقليمي قوله إن إيران قد تكون ضالعة في تشجيع حماس على خرق الهدنة، في إطار مساعيها لإفشال التفاهمات الجارية وعرقلة المسار السياسي الذي ترعاه واشنطن.

وأضاف المصدر أن طهران تحافظ على قنوات اتصال مستمرة مع قيادة حماس وبعض القادة الميدانيين، وتسعى إلى تقويض أي تسوية قد تُنهي الحرب قبل تحقيق مصالحها الإقليمية.