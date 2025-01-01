  1. الرئيسية
خلال استقباله مسؤول أممي..عباس يدعو إلى دعم الأونروا والالتزم بتنفيذ خطة ترامب

الأحد 19 أكتوبر 2025 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال استقباله مسؤول أممي..عباس يدعو إلى دعم الأونروا والالتزم بتنفيذ خطة ترامب



رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر.

وأطلع المسؤول الأممي فلتشر،  عباس على نتائج زيارته لقطاع غزة، والأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، والجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين. ونقل فلتشر تحيات الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرئيس عباس.

من جانبه، شكر  عباس، المسؤول الأممي فلتشر على زيارته الشجاعة والضرورية لقطاع غزة، وعلى أهمية الدور الذي تلعبه منظمات الأمم المتحدة، مشددا على أهمية دور "الأونروا" في هذه الفترة المهمة، وهو الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تأمين المساعدات الإنسانية، وفي استعادة العملية التعليمية، إضافة إلى جميع الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، وجميع الدول المضيفة.

وفي هذه المناسبة، جدد  دعوته إلى جميع الأطراف المعنية الالتزام بالمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي، وإلى تثبيت وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال، والذهاب إلى إعادة الإعمار، ووقف تقويض السلطة الفلسطينية وحل الدولتين من قبل الحكومة الإسرائيلية.

كما أكد عباس جاهزية مؤسسات دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والربط مع الضفة الغربية من خلال القوانين والمؤسسات والكوادر الفلسطينية، بدعم عربي ودولي، والتعاون مع قوات الاستقرار العربية والدولية بقرار من مجلس الأمن.

وأكد عباس استعداد دولة فلسطين للعمل مع الرئيس ترمب وجميع الوسطاء والشركاء، من أجل استكمال المرحلة التالية وصولا للسلام الدائم وفق قرارات السلام الدولية.

