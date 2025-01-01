  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تطالب نتنياهو برد محسوب على حماس ..

الأحد 19 أكتوبر 2025 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تطالب نتنياهو برد محسوب على حماس ..



القدس المحتلة / سما/

بعث المبعوثان الأميركيان للرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر وستيف ويتكوف، برسالة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر، شددا فيها على ضرورة أن تتعامل إسرائيل بحذر مع أي خروقات محتملة لوقف إطلاق النار من جانب حركة حماس، وذلك للحفاظ على فرص تنفيذ خطة ترامب للمرحلة الثانية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس ترامب خلال اتصال بينهما الأسبوع الماضي أن حماس قد تُقدم على خرق الاتفاق، لكنها ستحاول القيام بذلك دون نسفه بالكامل، في محاولة لاختبار ردّ الفعل الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لم تستأنف الهجوم البري حتى الآن، لكنها شنّت سلسلة غارات جوية على أهداف تابعة لحماس في جنوب قطاع غزة، بينها مواقع تحت الأرض قالت إنها تُستخدم لأغراض عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إقليمي قوله إن إيران قد تكون ضالعة في تشجيع حماس على خرق الهدنة، في إطار مساعيها لإفشال التفاهمات الجارية وعرقلة المسار السياسي الذي ترعاه واشنطن.

وأضاف المصدر أن طهران تحافظ على قنوات اتصال مستمرة مع قيادة حماس وبعض القادة الميدانيين، وتسعى إلى تقويض أي تسوية قد تُنهي الحرب قبل تحقيق مصالحها الإقليمية.

الأكثر قراءة اليوم

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

نتنياهو: حرب غزة مستمرة حتى تحويلها لمنطقة “منزوعة السلاح” والمواجهة مع إيران لم تنتهِ

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

مؤرّخٌ اسرائيلي في هاّرتس : نزع سلاح “حماس” وهمٌ لن يتحقق والتاريخ يثبت ذلك.. نموذج ترامب خياليٌّ

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

وفد من "حماس" يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ "خطة ترامب"

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

«القسام»: ملتزمون بوقف النار... ولا علم لنا بأية اشتباكات في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية