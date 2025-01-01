الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

غزة / سما/

قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم الأحد.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال نفذ أكثر من 100 غارة إسرائيلية على مناطق جنوب ووسط قطاع غزة.

وزعم الاعلام الاسرائيلي باغتيال إسرائيل "قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة التابع للقسام يحيى المبحوح".

وقالت القناة 12إن الإدارة الأميركية تحاول منع تدهور الأحداث في غزة بما يؤدي إلى انهيار اتفاق إنهاء الحرب، وأضافت نقلا عن مصدر أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بعمليتها في غزة لكنها لم تطلب الإذن لتنفيذه.

واكد مكتب نتنياهو في بيان له "حماس تظهر باستمرار أن أفعالها تشكل التهديد الأكبر للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وقال"سنرد بقوة وسنضعف قبضة حماس المتداعية على قطاع غزة"

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 36 مواطنا برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

وأضافت المصادر، أنه وصل إلى مستشفى الشفاء شهيدين، ومستشفى العودة شهيدين، وسبعة شهداء إلى مستشفى الأقصى، وثلاثة شهداء إلى مستشفى ناصر.

