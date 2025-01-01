وفد من "حماس" يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ "خطة ترامب"

القاهرة/ سما/



[وفد من "حماس" برئاسة الحية يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ "خطة ترامب"]

القاهرة - معا-وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس الوفد المفاوض خليل الحية، لبحث متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع الوسطاء المصريين والفصائل والقوى الفلسطينية.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود المبذولة لضمان التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق الموقع في شرم الشيخ في التاسع من الشهر الجاري، ومعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى.

ومن المتوقع أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين خلال الساعات المقبلة، لبحث سبل تثبيت التهدئة ووقف الخروقات "الإسرائيلية" المتكررة التي وثّقتها الفصائل الفلسطينية في الأيام الماضية.

وكانت "حماس"، قد أكّدت التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق الموقّع في شرم الشيخ بتاريخ 9 من الشهر الجاري.

وقالت حماس في بيان لها"التزمنا بتنفيذ الاتفاق بدقة ولم يقدم الوسطاء أو الضامنون أي دليل على خرق أو عرقلة من جانبنا".

واضافت ان الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول وارتكب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين

وقالت ان خروقات قوات الاحتلال شملت نشاطا خارج حدود الخط الأصفر المنصوص عليه في الاتفاق

وقالت" ان الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني ومنع دخول العديد من الأصناف ولم يلتزم بإدخال المستلزمات الضرورية لإعادة ترميم وتأهيل البنية التحتية"

واكدت ان الاحتلال يواصل تعنته وتأخره في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال.