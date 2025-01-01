  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال الاسرائيلي يطالب الفلسطينيين بالبقاء في مناطق وقف اطلاق النار

الأحد 19 أكتوبر 2025 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يطالب الفلسطينيين بالبقاء في مناطق وقف اطلاق النار



غزة / سما/

نشر المتحدت باسم الجيش الاسرائيلي خريطة تطالب الفلسطينيين بالبقاء في المناطق ماوصفه غرب الخط الاصفر وهو الخط الذي انسحب عنده جنود الاحتلال ضمن خطت ترامب.

وقال الجيش الاسرائيلي" في أعقاب الانتهاكات المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار، والهجوم الذي نفذته عناصر حماس صباح اليوم سيردّ الجيش بقوة كبيرة ضدّ البنى التحتية وضدّ عناصر حماس"

واضاف"يُجدّد جيش الدفاع تحذيره: من أجل سلامتكم ونظرًا للغارات الجارية، تواجدوا فقط في الجهة الواقعة غرب الخط الأصفر"

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية مع وزير الأمن ورؤساء الأجهزة، وأصدر توجيهات بـ"العمل بقوة ضد أهداف الإرهاب في قطاع غزة" عقب ما وصفه بـ"انتهاك وقف إطلاق النار من جانب حماس".

وهدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنّ حركة حماس "ستتعلم اليوم بالطريقة الصعبة" أنّ جيش الاحتلال "مصمم على حماية جنوده ومنع أي استهداف لهم"، معلنًا أنه أصدر أوامر للجيش "بالعمل بقوة ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "أمرتُ الجيش بالتصرف بقوة تجاه أهداف إرهابية لحماس في القطاع"، مضيفًا أن "حماس ستدفع ثمنًا باهظًا عن كل إطلاق نار أو انتهاك لوقف إطلاق النار".

وختم بالتحذير: "إذا لم تُفهم الرسالة، فإن شدة الردود ستتصاعد".

الأكثر قراءة اليوم

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

نتنياهو: حرب غزة مستمرة حتى تحويلها لمنطقة “منزوعة السلاح” والمواجهة مع إيران لم تنتهِ

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

مؤرّخٌ اسرائيلي في هاّرتس : نزع سلاح “حماس” وهمٌ لن يتحقق والتاريخ يثبت ذلك.. نموذج ترامب خياليٌّ

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

وفد من "حماس" يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ "خطة ترامب"

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

«القسام»: ملتزمون بوقف النار... ولا علم لنا بأية اشتباكات في رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية