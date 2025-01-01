جيش الاحتلال الاسرائيلي يطالب الفلسطينيين بالبقاء في مناطق وقف اطلاق النار

غزة / سما/

نشر المتحدت باسم الجيش الاسرائيلي خريطة تطالب الفلسطينيين بالبقاء في المناطق ماوصفه غرب الخط الاصفر وهو الخط الذي انسحب عنده جنود الاحتلال ضمن خطت ترامب.

وقال الجيش الاسرائيلي" في أعقاب الانتهاكات المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار، والهجوم الذي نفذته عناصر حماس صباح اليوم سيردّ الجيش بقوة كبيرة ضدّ البنى التحتية وضدّ عناصر حماس"



واضاف"يُجدّد جيش الدفاع تحذيره: من أجل سلامتكم ونظرًا للغارات الجارية، تواجدوا فقط في الجهة الواقعة غرب الخط الأصفر"

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو عقد مشاورات أمنية مع وزير الأمن ورؤساء الأجهزة، وأصدر توجيهات بـ"العمل بقوة ضد أهداف الإرهاب في قطاع غزة" عقب ما وصفه بـ"انتهاك وقف إطلاق النار من جانب حماس".

وهدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنّ حركة حماس "ستتعلم اليوم بالطريقة الصعبة" أنّ جيش الاحتلال "مصمم على حماية جنوده ومنع أي استهداف لهم"، معلنًا أنه أصدر أوامر للجيش "بالعمل بقوة ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة".

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "أمرتُ الجيش بالتصرف بقوة تجاه أهداف إرهابية لحماس في القطاع"، مضيفًا أن "حماس ستدفع ثمنًا باهظًا عن كل إطلاق نار أو انتهاك لوقف إطلاق النار".

وختم بالتحذير: "إذا لم تُفهم الرسالة، فإن شدة الردود ستتصاعد".