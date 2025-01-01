اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

القدس المحتلة / سما/

قال مسئول أمريكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعهدت بإعادة فتح المعابر على قطاع غزة، صباح يوم غد الإثنين، بحسب ما نقلت القناة الـ12 العبرية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.​



وقال مسؤول إسرائيلي كبير المستوى السياسي، القناة الـ12، إنه "تقرر أيضا إغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة".



وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "الهجمات في قطاع غزة حتى الآن، تم استهداف 104 أهداف في غزة باستخدام 127 سلاحا بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 15 إرهابيا، من بينهم قائد سرية في النوبة".