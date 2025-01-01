  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …

الأحد 19 أكتوبر 2025 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقرر فتح المعابر مع غزة بضغط أميركي …



القدس المحتلة / سما/

قال مسئول أمريكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعهدت بإعادة فتح المعابر على قطاع غزة، صباح يوم غد الإثنين، بحسب ما نقلت القناة الـ12 العبرية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.​


وقال مسؤول إسرائيلي كبير المستوى السياسي، القناة الـ12، إنه "تقرر أيضا إغلاق كافة المعابر إلى قطاع غزة".


وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "الهجمات في قطاع غزة حتى الآن، تم استهداف 104 أهداف في غزة باستخدام 127 سلاحا بالإضافة إلى ذلك، تم القضاء على 15 إرهابيا، من بينهم قائد سرية في النوبة".

الأكثر قراءة اليوم

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

نتنياهو: حرب غزة مستمرة حتى تحويلها لمنطقة “منزوعة السلاح” والمواجهة مع إيران لم تنتهِ

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

مؤرّخٌ اسرائيلي في هاّرتس : نزع سلاح “حماس” وهمٌ لن يتحقق والتاريخ يثبت ذلك.. نموذج ترامب خياليٌّ

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 100 هدف في قطاع غزة واغتيال قائد بالقسام

وفد من "حماس" يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ "خطة ترامب"

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

«القسام»: ملتزمون بوقف النار... ولا علم لنا بأية اشتباكات في رفح

5 شهداء على الاقل في غارات واسعة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية