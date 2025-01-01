القسام تعلن العثور على جثة اسير اسرائيلي

غزة / سما/

أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها عثرت على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة، مشيرة إلى أنها "ستقوم بتسليمها اليوم في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك".

وأكدت الكتائب أن أي "تصعيد صهيوني" سيعرقل عمليات البحث والانتشال ويؤدي إلى تأخير في إعادة جثث قتلى الاحتلال، محمِّلة الاحتلال مسؤولية أي تباطؤ في استلام الجثامين بسبب استمرار العمليات العسكرية.

وأكدت كتائب القسام في بيان سابق التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وشددت على أنه لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في رفح جنوبي قطاع غزة، مضيفة أن تلك المنطقة ضمن المناطق الحمراء التي تقع تحت سيطرة الاحتلال.

وتابعت أن الاتصال مقطوع مع من بقي من مجموعات تابعة لها في منطقة رفح منذ عودة الحرب في مارس/آذار من العام الجاري.

وقالت "لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".