  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام تعلن العثور على جثة اسير اسرائيلي

الأحد 19 أكتوبر 2025 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تعلن العثور على جثة اسير اسرائيلي



غزة / سما/

أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها عثرت على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة، مشيرة إلى أنها "ستقوم بتسليمها اليوم في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك".

وأكدت الكتائب أن أي "تصعيد صهيوني" سيعرقل عمليات البحث والانتشال ويؤدي إلى تأخير في إعادة جثث قتلى الاحتلال، محمِّلة الاحتلال مسؤولية أي تباطؤ في استلام الجثامين بسبب استمرار العمليات العسكرية.

وأكدت كتائب القسام في بيان سابق التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وشددت على أنه لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في رفح جنوبي قطاع غزة، مضيفة أن تلك المنطقة ضمن المناطق الحمراء التي تقع تحت سيطرة الاحتلال.

وتابعت أن الاتصال مقطوع مع من بقي من مجموعات تابعة لها في منطقة رفح منذ عودة الحرب في مارس/آذار من العام الجاري.

وقالت "لا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا في منطقة رفح إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: معبر رفح مغلق حتى إشعار آخر

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

الداخلية الفلسطينية تُعلن الآلية المُعتمدة لاستصدار جواز السفر البيومتري لفلسطينيي غزة

الجارديان: مصر مرشحة لقيادة القوة الدولية لضبط الأمن في غزة

حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

الأخبار الرئيسية

القناة 12: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل القصف على غزة

«القسام»: ملتزمون بوقف النار... ولا علم لنا بأية اشتباكات في رفح

5 شهداء على الاقل في غارات واسعة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على قطاع غزة

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

حدث في رفح

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية