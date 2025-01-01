«القسام»: ملتزمون بوقف النار... ولا علم لنا بأية اشتباكات في رفح

غزة / سما/

أكدت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس» الفلسطينية، الأحد، أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضحت «كتائب القسام»، في بيان، «نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة».

وأضافت: «ولا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس (آذار) من العام الجاري، ولا معلومات لدينا إن كانوا قد استشهدوا أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ».

وشددت: «وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق، ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة».

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض قواته في رفح لهجوم مما دفعه إلى شن غارات جوية وقصف مدفعي على المنطقة رداً على ما وصفه بأنه «خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار».

وفي وقت سابق اليوم، أكد عزت الرشق، القيادي في «حماس»، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار، متهما إسرائيل بمواصلة خرق الاتفاق و«اختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمها».

وقال الرشق «محاولات (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو التنصل من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الإرهابي المتطرف، في محاولة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين».

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي بوساطة أميركية.