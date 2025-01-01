  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة : حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع لـ 68,159 شهيدا

الأحد 19 أكتوبر 2025 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع لـ 68,159 شهيدا



غزة / سما/

 اعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 18 شهيدًا (منهم 10 شهداء انتشال و8 نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، و3 إصابات، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,159 شهيدًا 170,203 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) إلى 35 شهيد و146 إصابة.

واشارت الى انها استلمت 15 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 150 جثة على دفعات.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: معبر رفح مغلق حتى إشعار آخر

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

الداخلية الفلسطينية تُعلن الآلية المُعتمدة لاستصدار جواز السفر البيومتري لفلسطينيي غزة

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

الجارديان: مصر مرشحة لقيادة القوة الدولية لضبط الأمن في غزة

حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

الأخبار الرئيسية

«القسام»: ملتزمون بوقف النار... ولا علم لنا بأية اشتباكات في رفح

5 شهداء على الاقل في غارات واسعة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على قطاع غزة

أبلغ ترامب مسبقا بالهجوم على قطر ..نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة حول تفجيرات “البيجر” واغتيال “نصر الله” والحرب مع إيران

حدث في رفح

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

مؤرّخٌ اسرائيلي في هاّرتس : نزع سلاح “حماس” وهمٌ لن يتحقق والتاريخ يثبت ذلك.. نموذج ترامب خياليٌّ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية