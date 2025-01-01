الصحة : حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع لـ 68,159 شهيدا

غزة / سما/

اعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 18 شهيدًا (منهم 10 شهداء انتشال و8 نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، و3 إصابات، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,159 شهيدًا 170,203 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) إلى 35 شهيد و146 إصابة.

واشارت الى انها استلمت 15 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 150 جثة على دفعات.