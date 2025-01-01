  1. الرئيسية
الرشق : حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار

الأحد 19 أكتوبر 2025 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن إسرائيل هي الطرف الذي يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع لتبرير جرائمها.

وأشار الرشق إلى أن محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للتنصل من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه المتطرف، في محاولة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق.

وجاءت تصريحات الرشق بعدما شن الجيش الإسرائيلي الأحد، غارات على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، واتهامات للحركة بـ"انتهاك الاتفاق".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر قولها إن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ غارات على مواقع في رفح ردّاً على ما زعمت أنه "خرق حماس لاتفاق وقف إطلاق النار".

بدوره، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن المقاومة الفلسطينية "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار"، داعيًا الوسطاء والدول الضامنة إلى "لجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف خروقاته".

وأكد أن "الأجهزة الحكومية منتشرة في مختلف مناطق القطاع وتقوم بواجبها على أكمل وجه".

