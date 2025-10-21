الاوقاف : فتح باب التسجيل لموسم الحج الثلاثاء المقبل

رام الله / سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل لموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م في جميع المحافظات الشمالية، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025، وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 2/11/2025.

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد مصطفى نجم، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة بحضور جميع أعضائها، أن الوزارة باشرت فور انتهاء الموسم الماضي بالتحضير المبكر لموسم الحج الجديد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى؛ لضمان موسم منظم يحقق أعلى معايير الحوكمة والدقة والثقة والنزاهة.

وأشار نجم إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تعليمات وتوجيهات وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، التي شددت على أهمية استكمال جميع الترتيبات المتعلقة بإجراءات التسجيل في وقت مبكر، بما يضمن تنظيمًا مميزًا سلسًا لموسم الحج القادم.

وأوضح، أنه يشترط فيمن يخرج اسمه في القرعة في موسم حج هذا العام، إحضار شهادة خلو أمراض صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تثبت خلو من أراد الحج من مجموعة من الأمراض المحددة، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتابع: وتشمل هذه الأمراض: فشل أحد الأعضاء الرئيسة (القلب، الرئتين، الكبد أو الكلى)، والأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهور الأخيرة أو الحمل الخطر في جميع مراحله، ومرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، بالإضافة إلى الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، أن الوزارة وفرت خيارين للتسجيل: من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: http://www.tawaf.ps، الذي تم تطويره ليكون أكثر سهولة وسرعة في الاستخدام، أو عبر زيارة مديريات الأوقاف في المحافظات الشمالية.

وبين أبو الرب أن بإمكان كل من يرغب بالتسجيل تسديد مبلغ بقيمة 500 دينار أردني فقط عن جميع المسجلين في الطلب الواحد، وذلك في أحد فروع البنوك الثلاثة المعتمدة من الوزارة، على أن يتم استرداد المبلغ بعد إجراء القرعة من نفس فرع البنك دون أي خصومات مالية.

وأكد أن الموقع الإلكتروني يوفر واجهة تفاعلية سهلة الاستخدام، تمكن المواطنين من إتمام عملية التسجيل بسرعة وأمان، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وفق أعلى معايير الأمان الرقمي، مشيرًا إلى أن شروط التسجيل ستنشر على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية للوزارة لتكون متاحة للجميع.

بدوره، شدد مدير عام الحج والعمرة فضل قنيبي على جاهزية الطواقم الإدارية والفنية لتقديم الدعم الكامل والمساندة المستمرة لجميع المواطنين الراغبين بالتسجيل، بالإضافة إلى وجود مكاتب استقبال في جميع مديريات الأوقاف لتقديم المساعدة بشكل مباشر.

وأكد أن الوزارة ستتابع العملية بشكل يومي؛ لضمان سير التسجيل بسلاسة، وتقديم الإرشادات اللازمة لكل مسجل، مع الحرص على التسهيلات المالية والإدارية لضمان حصول كل حاج على حقه بأعلى معايير الشفافية والدقة.