الشوا يحذر من تفاقم المجاعة في قطاع غزة بسبب إغلاق معبر رفح

غزة / سما /

حذّر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا من تصاعد خطر المجاعة في القطاع مع استمرار إغلاق الاحتلال لمعبر رفح، مشيراً إلى أن مئات الآلاف من السكان، خصوصاً النساء الحوامل والأطفال، يعانون من سوء تغذية حاد.

وأوضح الشوا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن القطاع بحاجة بشكل عاجل إلى نحو 300 ألف خيمة لإيواء الأسر المتضررة، مبيناً أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل يومياً لا يتجاوز 300 شاحنة، في حين أن الحاجة الفعلية تتجاوز ألف شاحنة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين الإنسانية والمعيشية.