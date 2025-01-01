محدث ..شهيد واصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين

نابلس / سما/

اعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن ماجد محمد داود (42 عاما) إثر إصابته بعدة رصاصات في البطن والأطراف في مخيم العين بمدينة نابلس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها في نابلس تعاملت مع إصابتين إحداها خطيرة لشاب يبلغ من العمر (38 عاما) بالرصاص الحي، وجاري عملية إنعاش قلب ورئتين له، حيث نقل إلى المستشفى بعد قيام قوات الاحتلال باحتجازه، بالاضافة إلى إصابة شاب يبلغ من العمر (22 عاما) بشظايا الرصاص الحي في القدمين.

وذكر مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الاحمر في نابلس عيد احمد، أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من الدخول الى مخيم العين، بعد تلقي اتصالات بوجود عددمن الاصابات برصاص الاحتلال.

ومنع جيش الاحتلال نقل شاب مصاب بمركبة الإسعاف، كما اعتدى على سيدة بالضرب.

وتسلل عدد من "المستعربين" الى الحارة الفوقا في مخيم العين، قرب شارع السكة، وسط سماع اطلاق نار بالمنطقة، ووصول تعزيزات من جيش الاحتلال من حاجز دير شرف.