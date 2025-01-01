  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محدث ..شهيد واصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين

الأحد 19 أكتوبر 2025 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محدث ..شهيد واصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين



نابلس / سما/

 اعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن ماجد محمد داود (42 عاما) إثر إصابته بعدة رصاصات في البطن والأطراف في مخيم العين بمدينة نابلس

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها في نابلس تعاملت مع إصابتين إحداها خطيرة لشاب يبلغ من العمر (38 عاما) بالرصاص الحي، وجاري عملية إنعاش قلب ورئتين له، حيث نقل إلى المستشفى بعد قيام قوات الاحتلال باحتجازه، بالاضافة إلى إصابة شاب يبلغ من العمر (22 عاما) بشظايا الرصاص الحي في القدمين.

وذكر مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الاحمر في نابلس عيد احمد، أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من الدخول الى مخيم العين، بعد تلقي اتصالات بوجود عددمن الاصابات برصاص الاحتلال.

ومنع جيش الاحتلال نقل شاب مصاب بمركبة الإسعاف، كما اعتدى على سيدة بالضرب.

وتسلل عدد من "المستعربين" الى الحارة الفوقا في مخيم العين، قرب شارع السكة، وسط سماع اطلاق نار بالمنطقة، ووصول تعزيزات من جيش الاحتلال من حاجز دير شرف.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: معبر رفح مغلق حتى إشعار آخر

الداخلية الفلسطينية تُعلن الآلية المُعتمدة لاستصدار جواز السفر البيومتري لفلسطينيي غزة

الجارديان: مصر مرشحة لقيادة القوة الدولية لضبط الأمن في غزة

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

نتنياهو: حرب غزة مستمرة حتى تحويلها لمنطقة “منزوعة السلاح” والمواجهة مع إيران لم تنتهِ

“القسام” تسلم جثماني أسيرين إسرائيليين مساء السبت

نائب الرئيس الاميركي يزور إسرائيل لبحث المرحلة الثانية من وقف الحرب في غزة

الأخبار الرئيسية

حدث في رفح

انفجار آلية عسكرية اسرائيلية برفح ووقوع قتلى بالجيش .. واتهام حماس بخرق الإتفاق

مؤرّخٌ اسرائيلي في هاّرتس : نزع سلاح “حماس” وهمٌ لن يتحقق والتاريخ يثبت ذلك.. نموذج ترامب خياليٌّ

تقسيم غزة

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

غزة

حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

الخارجية الأميركية: مهاجمة حماس للمدنيين بغزة انتهاك لوقف إطلاق النار ويقوض التقدم الكبير الحادث..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية