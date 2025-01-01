ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في فلسطين خلال الربع الثالث من الجاري

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعا نسبته 4.10% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وأوضح الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن أسعار السلع المنتجة والمستهلكة محليا ارتفعت بنسبة 6.95%، وأسعار السلع المستوردة بنسبة 2.33%. وذلك لارتفاع مستويات الأسعار في قطاع غزة نتيجة لعدوان الاحتلال على القطاع حيث تشكل سلع القطاع ما نسبته 17% من اجمالي سلة سلع وخدمات الجملة.

وارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 4.39%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الأسماك واللحوم ومنتجاتها بنسبة 27.71%، ومنتجات الحبوب والبذور بنسبة 19.70%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 19.27%، والحيوانات الحية بنسبة 18.73%، وأنواع الوقود الغازي بنسبة 17.29%، والمشروبات بنسبة 10.13%، والأواني المنزلية بنسبة 9.18%، والأحذية بنسبة 7.79%، وأنواع الوقود السائل بنسبة 6.82%، والأقمشة بنسبة 3.74%، والمفروشات بنسبة 3.70%، والفواكه والخضار بنسبة 1.84%.

في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بمقدار 10.30%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بمقدار 9.52%، والزيوت ودهون التشحيم بمقدار 3.56%، والمعادن وخامات المعادن بمقدار 1.31%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى بالجملة غير المصنّفة في موضع آخر بمقدار 1.08%.

وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعا نسبته 0.72%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة أو التجزئة للمركبات الجديدة بنسبة 1.34%، وأسعار صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 0.34%.