  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في فلسطين خلال الربع الثالث من الجاري

الأحد 19 أكتوبر 2025 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في فلسطين خلال الربع الثالث من الجاري



رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل ارتفاعا نسبته 4.10% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وأوضح الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، أن أسعار السلع المنتجة والمستهلكة محليا ارتفعت بنسبة 6.95%، وأسعار السلع المستوردة بنسبة 2.33%. وذلك لارتفاع مستويات الأسعار في قطاع غزة نتيجة لعدوان الاحتلال على القطاع حيث تشكل سلع القطاع ما نسبته 17% من اجمالي سلة سلع وخدمات الجملة.

وارتفعت أسعار الجملة للسلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 4.39%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الأسماك واللحوم ومنتجاتها بنسبة 27.71%، ومنتجات الحبوب والبذور بنسبة 19.70%، ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 19.27%، والحيوانات الحية بنسبة 18.73%، وأنواع الوقود الغازي بنسبة 17.29%، والمشروبات بنسبة 10.13%، والأواني المنزلية بنسبة 9.18%، والأحذية بنسبة 7.79%، وأنواع الوقود السائل بنسبة 6.82%، والأقمشة بنسبة 3.74%، والمفروشات بنسبة 3.70%، والفواكه والخضار بنسبة 1.84%.

في المقابل انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بمقدار 10.30%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بمقدار 9.52%، والزيوت ودهون التشحيم بمقدار 3.56%، والمعادن وخامات المعادن بمقدار 1.31%، والنفايات والخردة والمنتجات الأخرى بالجملة غير المصنّفة في موضع آخر بمقدار 1.08%.

وسجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ارتفاعا نسبته 0.72%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث ارتفعت أسعار البيع بالجملة أو التجزئة للمركبات الجديدة بنسبة 1.34%، وأسعار صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 0.34%.

#أسعار الجملة #الإحصاء الفلسطيني #الاقتصاد

الأكثر قراءة اليوم

فتح تهاجم حماس: الحركة ترسل إيحاءات لأمريكا لتسليم سلاحها للحفاظ على بقائها في غزة

اسرائيل: معبر رفح مغلق حتى إشعار آخر

الجارديان: مصر مرشحة لقيادة القوة الدولية لضبط الأمن في غزة

الداخلية الفلسطينية تُعلن الآلية المُعتمدة لاستصدار جواز السفر البيومتري لفلسطينيي غزة

نتنياهو: حرب غزة مستمرة حتى تحويلها لمنطقة “منزوعة السلاح” والمواجهة مع إيران لم تنتهِ

“القسام” تسلم جثماني أسيرين إسرائيليين مساء السبت

نائب الرئيس الاميركي يزور إسرائيل لبحث المرحلة الثانية من وقف الحرب في غزة

الأخبار الرئيسية

مؤرّخٌ اسرائيلي في هاّرتس : نزع سلاح “حماس” وهمٌ لن يتحقق والتاريخ يثبت ذلك.. نموذج ترامب خياليٌّ

تقسيم غزة

تقرير: "تقسيم غزة" على طاولة المباحثات الأميركية الإسرائيلية

غزة

حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

الخارجية الأميركية: مهاجمة حماس للمدنيين بغزة انتهاك لوقف إطلاق النار ويقوض التقدم الكبير الحادث..

نتنياهو: حرب غزة مستمرة حتى تحويلها لمنطقة “منزوعة السلاح” والمواجهة مع إيران لم تنتهِ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية