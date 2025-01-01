مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون شرق نابلس

نابلس / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، قاطفي الزيتون في قرية روجيب، شرق مدينة نابلس .

وأفاد رئيس مجلس قروي روجيب مفيد دويكات، بأن عددا من مستوطني "ايتمار"، هاجموا قاطفي الزيتون في الاراضي الواقعة شرقي القرية، وحاولوا منعهم من استكمال جني محصول الزيتون.

وتتعرض قرى محافظة نابلس بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال مع بداية موسم قطف ثمار الزيتون، ما يحول دون وصول المزارعين إلى أراضيهم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2025، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسببت باستشهاد 33 مواطنا، في الضفة.

كما تسببت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.