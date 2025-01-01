وزارة الصحة في غزة: لم نتعرف إلا على 7 جثامين من أصل 135 تسلمناها من الاحتلال

غزة / سما /

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، د. منير البرش، إن طواقم الوزارة لم تتعرف حتى الآن إلا على 7 جثامين فقط من أصل نحو 135 جثمانًا تسلمتها منذ وقف إطلاق النار الأخير.

وأوضح البرش في تصريح صحفي، أن الاحتلال لم يرسل أي قوائم بأسماء الشهداء الذين سلّم جثامينهم، مشيرًا إلى أن الجثامين وصلت في حالة مروعة، حيث كان معظمها مقيد الأيدي ومعصوب الأعين.

وأكد أن الطواقم الطبية تواصل العمل على توثيق الجثامين والتعرف على هويات أصحابها عبر الفحوصات الطبية والحمض النووي، داعيًا المؤسسات الدولية إلى التحقيق في الظروف التي استشهد فيها هؤلاء الفلسطينيون وما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة قبل استشهادهم.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار وصول مئات المفقودين منذ الحرب الأخيرة على غزة، وسط اتهامات واسعة للاحتلال بارتكاب جرائم إعدام ميدانية بحق المدنيين والأسرى.