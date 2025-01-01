  1. الرئيسية
الأحد 19 أكتوبر 2025 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها الرئيسية، استشهاد 11 مواطنا من عائلة أبو شعبان بقطاع غزة في خرق إسرائيلي متواصل لوقف إطلاق النار.

 

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل وفدا من اتحاد المقاولين الفلسطينيين

- "فتح": مواقف نزال تدلل على أن "حماس" ما زالت تقدم مصالحها الفئوية الضيقة

- مسؤول الشؤون الإنسانية الأممي يؤكد من غزة .. إيصال المساعدات "مهمة هائلة"

- "الأونروا": أكثر من 8 آلاف معلم جاهزون لاستئناف العملية التعليمية في غزة

- "فتح": إعدام الأسير الصفطاوي من قبل حماس.. وجه آخر لحرب الإبادة

- "الجنائية الدولية" تؤيد مجددا مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت

- الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذخائر غير المنفجرة في غزة

- اكتساح لـ "فتح" في انتخابات نقابة الأطباء البيطيريين وانتخابات هيئة المكاتب الهندسية


* "الأيام":

- خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف النار في غزة وانتشال المزيد من جثامين ورفات الشهداء

- نتنياهو يوعز بعدم فتح معبر رفح ويدرس تحريك جيشه من خطوط الانسحاب

- جرحى القطاع يواجهون موتا بطيئا

- مركز قيادة أميركي في غلاف غزة وزيارة مرتقبة لفانس وويتكوف للمنطقة

- "الغارديان": مصر مرشحة لقيادة القوة الدولية لضبط الأمن في غزة

- الضفـة: الاحتلال يشن عمليات اقتحام واسعة.. استهداف مزارعين في كوبر والمستوطنون يعتدون

 

* "القدس":

- إبادة عائلة على "الخط الأصفر"

- نتنياهو يوجه بابقاء معبر رفح مغلقا حتى إشعار آخر 

- "الأونروا": 300 ألف طالب بغزة يعودون للدراسة

- 57 ألف يتيم بالقطاع يحتاجون إلى 5 دور رعاية

- مسؤول أممي: نطاق الدمار بغزة لا يمكن تصديقه

- الداخلية تعلن آلية استصدار جواز السفر البيومتري لمواطني القطاع

