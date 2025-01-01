  1. الرئيسية
حماس ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن "الهجوم الوشيك"

الأحد 19 أكتوبر 2025 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

ردت حركة حماس ، اليوم الأحد ، على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هجوم وشيك وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس في بيان لها، "نرفض الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، وننفي جملةً وتفصيلاً المزاعم الموجّهة بحقّنا حول “هجوم وشيك” أو “انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار”. إنّ هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضلِّلة، وتوفّر غطاءً لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظَّم ضد شعبنا".

وأضافت أن "الحقائق على الأرض تكشف العكس تمامًا، فسلطات الاحتلال هي التي شكّلت وسلّحت وموّلت عصابات إجرامية نفّذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين، وقد اعترفت علنًا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصوّرة، بما يؤكّد تورّط الاحتلال في نشر الفوضى والإخلال بالأمن.

▪️ونؤكّد أنّ الأجهزة الشرطية في غزة ، وبمساندة أهلية وشعبية واسعة، تقوم بواجبها الوطني في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، حمايةً للمواطنين وصونًا للممتلكات العامة والخاصة.

▪️وندعو الإدارة الأمريكية إلى التوقّف عن ترديد رواية الاحتلال المضلِّلة، والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرته.

