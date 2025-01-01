تظاهرة في العاصمة الألمانية تضامنا مع فلسطين ورفضا للإبادة الجماعية بغزة

برلين/وكالات/

شهدت العاصمة الألمانية برلين، الليلة الماضية، مظاهرة تضامنية مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، مطالبين بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وتجمع عدد كبير من الأشخاص وسط ميدان بحي ميته في برلين، تعبيرا عن دعمهم لفلسطين.

وطالب المتظاهرون بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووقف دعم ألمانيا لإسرائيل.

وحمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها عبارات من قبيل "الحرية لفلسطين"، و"كرامة الإنسان مصونة"، و"أوقفوا الحرب والاحتلال"، و"لا لتزويد إسرائيل بالأسلحة".

كما رفعوا صورا لصحفيين وأطفال قُتلوا على يد إسرائيل في غزة، مرددين هتافات مثل "إسرائيل تقتل الأطفال"، و"نتنياهو إلى المحكمة"، و"إسرائيل دولة إرهابية".