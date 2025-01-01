  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

200 شاحنة مساعدات مصرية تنطلق من رفح لإنعاش الإغاثة في غزة

الأحد 19 أكتوبر 2025 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
200 شاحنة مساعدات مصرية تنطلق من رفح لإنعاش الإغاثة في غزة



غزة / سما /

انطلقت 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة ، اليوم الأحد، من ميناء رفح المصري، في مسعى عاجل لإنعاش جهود الإغاثة والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخانقة في القطاع.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باستئناف تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعد دخولها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدًا لعبورها، وذلك بعد خضوعها للآلية المتبعة للتدقيق والمتابعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى بدء دخول شاحنات المساعدات الخاصة بـ"التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي" في مصر، والتي دفع بها قبل يومين.

وذكرت، أنَّ هذه القافلة المكونة من 200 شاحنة، تضم نحو 4 آلاف طن من المساعدات المتنوعة بين المواد الغذائية، والأدوية الطبية، والخيام.

يُذكر أن "التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي" هو مظلة تضم 17 مؤسسة خيرية مصرية، ولها سجل طويل في إنفاذ المساعدات وإرسالها إلى أهالي القطاع الفلسطيني على مدى العامين الماضيين.

ومع دخول هذه القوافل الإغاثية، تتضاعف الدعوات لوصول غير مقيّد للمساعدات، خاصة بعد أن حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة، إلى مستويات غير مسبوقة، جراء تدمير إسرائيل الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها.

وأشارت "أونروا" إلى أنَّ جميع الأراضي الزراعية في القطاع تقريبًا أصبحت مدمرة أو يتعذر الوصول إليها، ما ترك العائلات بلا دخل، ورفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، بعد عامين من الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت الوكالة أنَّ العائلات الفلسطينية التي كانت تعيش من نتاج أرضها بقطاع غزة، لم يعد لديها أي مصدر دخل، وبالتالي لا تستطيع تحمل تكلفة المواد الغذائية حتى بعد عودتها إلى الأسواق.

وشددت الوكالة الأممية على ضرورة تدفق غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى أن يتم إعادة بناء القطاع الزراعي.

#غزة #مساعدات مصرية

الأكثر قراءة اليوم

فتح تهاجم حماس: الحركة ترسل إيحاءات لأمريكا لتسليم سلاحها للحفاظ على بقائها في غزة

الملايين ينزلون إلى شوارع أمريكا للمشاركة في تظاهرات حاشدة ضد ترامب..

اسرائيل: معبر رفح مغلق حتى إشعار آخر

بعد حرمان طويل من التعليم.. الاونروا تستانف العملية التعليمية اليوم في قطاع غزة

اعتقال شاب فلسطيني في الولايات المتحدة بزعم علاقته بهجوم 7 أكتوبر

الجارديان: مصر مرشحة لقيادة القوة الدولية لضبط الأمن في غزة

الداخلية الفلسطينية تُعلن الآلية المُعتمدة لاستصدار جواز السفر البيومتري لفلسطينيي غزة

الأخبار الرئيسية

الخارجية الأميركية: مهاجمة حماس للمدنيين بغزة انتهاك لوقف إطلاق النار ويقوض التقدم الكبير الحادث..

نتنياهو: حرب غزة مستمرة حتى تحويلها لمنطقة “منزوعة السلاح” والمواجهة مع إيران لم تنتهِ

اسرائيل: معبر رفح مغلق حتى إشعار آخر

الجارديان: مصر مرشحة لقيادة القوة الدولية لضبط الأمن في غزة

نائب الرئيس الاميركي يزور إسرائيل لبحث المرحلة الثانية من وقف الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية