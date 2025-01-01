  1. الرئيسية
جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة على طوباس ويفجر شقة سكنية

الأحد 19 أكتوبر 2025 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية واسعة على طوباس ويفجر شقة سكنية



طوباس/سما/

دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية على مدينة طوباس الليلة وكثف من عدوانه واغلق مداخلها.

وقالت مصادر فلسطينية ان الاحتلال قام بتفجير شقة سكنية داخل المدينة.

يزعم جيش الاحتلال أن الاقتحام جاء في أعقاب إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء عبوة ناسفة أُلقيت السبت على دورية عسكرية .

وقالت سرايا القدس – كتيبة طوباس، إن مقاتليها تمكنوا من "تفجير عبوة ناسفة موجهة مضادة للأفراد في قوة مشاة عسكرية على مفرق تياسير وسط مدينة طوباس، محققين إصابات مؤكدة، وقد رصد مقاتلونا قيام قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات إجلاء في المكان".

وقال محافظ طوباس، أحمد الأسعد، في تصريح صحافي، إن "جيش الاحتلال بدأ عملية عسكرية واسعة ضد المدينة بمشاركة 30 آلية عسكرية وجرافتين وقوات مشاة".

وأضاف أن "جيش الاحتلال أغلق مدخل المدينة الجنوبي بالسواتر الترابية، ويقوم بتنفيذ عمليات تجريف في وسطها".

