الخارجية الأميركية تبلغ الدول الضامنة لإتفاق غزة عن انتهاك وشيك من قبل حماس

الأحد 19 أكتوبر 2025 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأميركية تبلغ الدول الضامنة لإتفاق غزة عن انتهاك وشيك من قبل حماس



واشنطن/ سما /

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب "أبلغنا الدول الضامنة بتقارير موثوقة عن انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حركة حماس ضد سكان غزة".

واكدت ان الهجوم المخطط له ضد المدنيين في غزة يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار.

واضافت ان الهجوم الذي تخطط له حماس يقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة.

واضافت ان الدول الضامنة لاتفاق غزة تطالب حماس بالوفاء بالتزاماتها بموجب بنود وقف إطلاق النار.

وجاء في البيان "إذا مضت حماس في الهجوم فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار".

وقالت ان الدول الضامنة ثابتة على التزامها الراسخ بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على الهدوء على الأرض.

