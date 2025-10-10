الصحة: ارتفاع ضحايا حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة إلى68,116 شهيدا

غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، يوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,116 شهيدا و170,200 مصاب، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 29 شهيدا (منهم 23 انتُشلت جثامينهم، وشهيدان متأثران بإصابتهما، و4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، و21 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، إضافة إلى 11 شهيدا تحت الركام في مجزرة آل أبو شعبان ولم يتم انتشالهم حتى اللحظة لذلك لم يتم اضافتهم للإحصائية.

وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، استشهد 27 مواطنا، وأصيب 143 آخرين، فيما انتشلت جثامين 404 شهداء، كما تم استلام 135 جثة محتجزة لدى الاحتلال على دفعات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اضافة 120 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 10/10/2025 الى 17/10/2025

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

جيش الاحتلال يسلم 15 جثمانا لشهداء من غزة

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستلام 15 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم، يوم السبت، من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانا.

وأكدت أن الطواقم الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين، إضافة إلى أن معظمهم مشوهين أو بأعضاء مسروقة.

تم التعرف حتى اللحظة على هوية 7 شهداء من قبل ذويهم.