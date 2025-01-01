  1. الرئيسية
السبت 18 أكتوبر 2025 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الفلسطينية في القاهرة: فتح معبر رفح أمام الراغبين في العودة للقطاع الإثنين



القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أن بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص  في جمهورية مصر العربية، فإن  معبر رفح البري سيفتح ابتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق ٢٠ أكتوبر.، وذلك لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها.

ودعت السفارة جميع المواطنين الراغبين بالسفر إلى  تسجيل بياناتهم ( الإسم الرباعي، تاريخ الميلاد، رقم جواز السفر، رقم الهوية، رقم الهاتف الجوال) ، و إرسالها عبر تطبيق الواتساب رقم   01223301974

وأفادت السفارة أنه ستقوم بالتواصل مع السادة المواطنين وإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمّع تمهيدًا للتحرك تجاه معبر رفح البري.

