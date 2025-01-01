الصليب الأحمر يُسلم الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى الفلسطينيين

غزة / سما /

سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل.

ووصل دفعة جديدة من جثامين الشهداء إلى قطاع غزة، بعد أن تمكنت المقاومة من استردادها بصفقة التبادل.

وسلمت المقاومة، ليلة السبت، جثة أسير إسرائيلي كانت في قطاع غزة للصليب الأحمر.

وارتفع عدد جثث الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم المقاومة للاحتلال عن طريق الصليب الأحمر تنفيذا لاتفاق وقف النار إلى 11.

وقالت كتائب القسام، في وقت سابق، إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه وسلمت جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها.

وأكدت القسام أن ما تبقى من جثث يحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، وأنها تبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف.