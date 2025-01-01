  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصليب الأحمر يُسلم الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى الفلسطينيين

السبت 18 أكتوبر 2025 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر يُسلم الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى الفلسطينيين



غزة / سما /

سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل.

ووصل دفعة جديدة من جثامين الشهداء إلى قطاع غزة، بعد أن تمكنت المقاومة من استردادها بصفقة التبادل.

وسلمت المقاومة، ليلة السبت، جثة أسير إسرائيلي كانت في قطاع غزة للصليب الأحمر.

وارتفع عدد جثث الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم المقاومة للاحتلال عن طريق الصليب الأحمر تنفيذا لاتفاق وقف النار إلى 11.

وقالت كتائب القسام، في وقت سابق، إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه وسلمت جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثثٍ تستطيع الوصول إليها.

وأكدت القسام أن ما تبقى من جثث يحتاج جهوداً كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها، وأنها تبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف.

#جثامين الأسرى #الصليب الاحمر

الأكثر قراءة اليوم

خطة أوروبية تحث ترامب على اقامة الدولة الفلسطينية..

نتنياهو يهدد حماس:"الوقت ينفد".. الجيش الاسرائيلي يوصي بعدم العودة للقتال في غزة

لدعمها نتنياهو.. مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يعيد تبرعات “أيباك”

مجزرة بحي الزيتون واستمرار خروقات الاحتلال لوقف اطلاق النار

قرار بالإفراج بكفالة عن نجل القذافي بعد 10 سنوات من سجنه بلبنان

حماس تدعو الوسطاء لاستكمال خطة وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة

"حرب الانبعاث"..الاسم الجديد للعدوان على غزة

الأخبار الرئيسية

غزة

فتح تهاجم حماس: الحركة ترسل إيحاءات لأمريكا لتسليم سلاحها للحفاظ على بقائها في غزة

بعد حرمان طويل من التعليم.. الاونروا تستانف العملية التعليمية اليوم في قطاع غزة

الملايين ينزلون إلى شوارع أمريكا للمشاركة في تظاهرات حاشدة ضد ترامب..

محمد نزال

حماس: سنبقى حاضرين على الأرض ونعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة

ويتكوف وكوشنر

شعرنا بالخيانة بعد الغارات.. ويتكوف وكوشنر: الرئيس ترامب كان صارماً للغاية مع الإسرائيليين بعد هجوم قطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية