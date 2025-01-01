  1. الرئيسية
مركز حقوقي: الاحتلال ارتكب 129 انتهاكًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار

السبت 18 أكتوبر 2025 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

قال مركز غزة لحقوق الإنسان إنه وثّق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيًا وإصابة 122 آخرين في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال استهدفت أمس الجمعة 17 أكتوبر 2025 مركبة مدنية تقل أفرادًا من عائلة شعبان في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين بينهم سبعة أطفال وسيدتان.

وأشار المركز إلى أن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافًا سافرًا بحياة المدنيين وإصرارًا على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

وأضاف البيان أن استهداف العائلة يفتقر للضرورة العسكرية، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تمتلك أدوات مراقبة متقدمة تمكّنها من تحديد أن المركبة المستهدفة لم تكن تشكل أي خطر على الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزون في منطقة بعيدة.

وبيّن المركز أن ما جرى يعكس نهجًا ثابتًا لقوات الاحتلال في استباحة المدنيين والإصرار على استكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدّد مركز غزة لحقوق الإنسان على أن حماية المدنيين لا يمكن أن تتحقق إلا عبر وقف شامل ودائم للعدوان، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

