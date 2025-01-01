نائب ترامب يزور إسرائيل لبحث المرحلة الثانية من وقف الحرب

غزة / سما /

أفادت القناة 12 العبرية، صباح اليوم السبت، بأن "جي دي فانس"، نائب الرئيس الأمريكي، يخطط لزيارة إسرائيل، الاثنين المقبل.

وقالت القناة إن نائب الرئيس الأمريكي سيناقش في إسرائيل الانتقال للمرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب للسلام.

وأمس الجمعة، أفادت تقارير إعلامية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، سيتوجه للشرق الأوسط، لمتابعة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، في وقت حثت واشنطن إسرائيل على احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد نقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، قوله إن ويتكوف يتوقع أن يتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد، لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال مصدر مطلع إن ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل ومن المرجح أن يزور غزة.

في ذات السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق، وحثتها على منح الوسطاء فرصة لحل أزمة جثامين الأسرى.