170 ألف جريج بحاجة لعمليات جراحية بغزة

السبت 18 أكتوبر 2025 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
170 ألف جريج بحاجة لعمليات جراحية بغزة



غزة / سما /

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في مدينة غزة إن هناك 170 ألف جريج بحاجة لعمليات جراحية ولا يمكن إجراؤها بسبب نقص المعدات الطبية.

واشارت مصادر في غزة إلى أن قوات الاحتلال قتلت 1670 من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وجرحت نحو 3500 آخرين، واعتقلت 361، علاوة على تدمير أو إخراج 38 مستشفى عن الخدمة، واستهداف 96 مركزا للرعاية الصحية، وتدمير أو إعطاب 197 سيارة إسعاف.

ومنذ اندلاع الحرب شنت قوات الاحتلال 788 هجوما مباشرا على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها وسلاسل إمدادها، بحسب البيانات الرسمية.

وكان مستشفى شهداء الأقصى من بين أكثر المستشفيات والمرافق الصحية عرضة للقصف والاستهداف، ويقول الدقران إن الاحتلال استهدف المستشفى 14 مرة، أسفرت عن خسائر مادية وخروج أقسام عن الخدمة.

ويصف الناطق باسم المستشفى الواقع الصحي فيه بأنه "كارثي ومأساوي"، ولا تشكل الخيام الطبية بديلا عنه، وإنما خيارا اضطراريا، ويقول إنها "غير صحية وغير موائمة لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة، ويقتصر العمل فيها على المبيت، وتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية، وبمستوى أقل مما تتطلبه الحالة الصحية للجريح أو المريض".

وتغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بشكل كامل منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء وجميع مستلزمات الحياة، في حين تتكدس آلاف الشاحنات عند الجانب المصري من معبر رفح (البري بين قطاع غزة ومصر) بانتظار السماح بدخولها، لكن إسرائيل لا تزال ترفض فتح المعبر وتربط ذلك بإعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقية.

