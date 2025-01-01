سلطة المياه بغزة تطالب بإدخال المعدات لصيانة القطاع المدمر

غزة / سما /

طالب رئيس إدارة سلطة المياه في غزة بإدخال المعدات وقطع الغيار لصيانة القطاع المدمّر بالكامل.

وقال في تصريح لـ"التليفزيون العربي" يوم السبت: "لا نستطيع تشغيل المولدات أكثر من 6 ساعات خشية توقفها التام".

وأضاف "طالبنا المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية بإدخال المعدات لتشغيل محطات المياه، واتخاذ قرار من مجلس الأمن لفتح المعابر فورًا".

وأشار إلى أن هناك تداخل بين قنوات المياه والصرف الصحي ما يُهدّد بانتشار الأمراض.

وأكد أن الاجتياح الإسرائيلي تسبب في وقف محطات المياه، ونبذل جهودًا مضنية لتجاوز الدمار.

وحذر من أن أحياء غزة مهددة بالفيضانات مع قرب الشتاء إن لم نُسارع لمعالجة مشكلة صرف المياه.

وناشد الأطراف الضامنة الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المعدات عاجلًا.