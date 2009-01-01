  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: مجزرة الاحتلال بحي الزيتون انتهاك صارخ لوقف النار

السبت 18 أكتوبر 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مجزرة الاحتلال بحي الزيتون انتهاك صارخ لوقف النار



غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ليلة السبت، إن المجزرة الإسرائيلية بحق عائلة شعبان بحي الزيتون شرقي مدينة غزة انتهاك صارخ للالتزامات كافة التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بما يؤكد عدوانية الاحتلال.

وأضافت حماس، في تصريح صحفي، أن المجزرة تأتي في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، حيث يواصل تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا.

وتابعت أنّ "هذه الجريمة المروّعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتؤكد أن دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفًا مباشرًا لآلة القتل الصهيونية التي تضرب بكل وحشية القيم الإنسانية والقوانين الدولية".

ودعت الرئيس ترامب والوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء شعبنا وتعريض حياتهم للخطر.

وحثت حركة حماس المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية.

ومساء اليوم، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق عائلة شعبان، إذ أطلق قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدًا من أبناء العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء.

#حماس #الاحتلال #حي الزيتون

الأكثر قراءة اليوم

خطة أوروبية تحث ترامب على اقامة الدولة الفلسطينية..

يديعوت : اسرائيل نفذت عمليات سرية فاشلة في غزة أدت إلى مقتل اسرى اسرائيليين

ترامب: غزة منطقة “صعبة جدًا” وحركة “حماس” وعدت بأن تفي بالتعهدات التي قدمتها بشأن إعادة جثث الأسرى

إسرائيل ترسم"الخط الاصفر في قطاع غزة بعلامات خاصة"

نتنياهو يهدد حماس:"الوقت ينفد".. الجيش الاسرائيلي يوصي بعدم العودة للقتال في غزة

لدعمها نتنياهو.. مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي يعيد تبرعات “أيباك”

حماس تدعو الوسطاء لاستكمال خطة وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة

الأخبار الرئيسية

بعد حرمان طويل من التعليم.. الاونروا تستانف العملية التعليمية اليوم في قطاع غزة

الملايين ينزلون إلى شوارع أمريكا للمشاركة في تظاهرات حاشدة ضد ترامب..

محمد نزال

حماس: سنبقى حاضرين على الأرض ونعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة

ويتكوف وكوشنر

شعرنا بالخيانة بعد الغارات.. ويتكوف وكوشنر: الرئيس ترامب كان صارماً للغاية مع الإسرائيليين بعد هجوم قطر

جثة اسرى

كتائب القسام تسلم جثة جديدة لأحد أسرى الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية