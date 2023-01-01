  1. الرئيسية
اعتقال شاب فلسطيني في الولايات المتحدة بزعم علاقته بهجوم 7 أكتوبر

السبت 18 أكتوبر 2025 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شاب فلسطيني في الولايات المتحدة بزعم علاقته بهجوم 7 أكتوبر



وكالات / سما /

أعلنت السلطات الأميركية، أنها اعتقلت شابًا فلسطينيًا من قطاع غزة ، بدعوى الاشتباه في صلته بالهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبأنه قدّم معلومات غير دقيقة أثناء طلبه للحصول على تأشيرة.

واعتقل على محمود المهتدي (33 عاما) الذي كان يسكن في مدينة لافاييت في ولاية لويزيانا (جنوب) الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل.

ومثل أمام قاض فدرالي الجمعة وجه إليه تهمتَي "دعم منظمة إرهابية أجنبية" في إشارة إلى حركة حماس، وتقديم معلومات كاذبة للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة، وفقا لوثائق المحكمة.

وجاء في نص الدعوى الجنائية أنه "صباح 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، علم المهتدي بتوغل حماس وتسلح وجمع آخرين وعبر إلى إسرائيل بهدف المساعدة في الهجوم الإرهابي لحماس".

وأضاف أن "الأدلة تشير إلى أن هاتف المهتدي استخدم برجا خلويا يقع قرب كيبوتس كفار عزة في إسرائيل، وهو موقع مذبحة مروعة ارتكبتها حماس وأنصارها".

وتتضمن الدعوى مقتطفات من مكالمات هاتفية يعتقد أن المهتدي أجراها صباح 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لمناقشة خططه للانضمام إلى الهجوم، كما جاء في نص الدعوى الجنائية.

وقالت وزارة "العدل" الأميركية إن توقيف المهتدي "جاء بناء على معلومات وردت من الحكومة الإسرائيلية وعمل قوة مهام مشتركة شكّلت للتحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 49 أميركيا من بين أكثر من 1200 شخص من الجانب الإسرائيلي".

ويواجه المهتدي اتهامات بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية وتقديم معلومات كاذبة للحصول على تأشيرة.

