حماس: سنبقى حاضرين على الأرض ونعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة

غزة / سما /

أكد القيادي في حركة حماس محمد نزال ، إن حركته تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال الفترة الانتقالية(..) مضيفا أنه لا يستطيع الجزم بنزع سلاح الحركة وهي مواقف تعكس الصعوبات التي تواجه الخطط الأمريكية للتأكد من نهاية الحرب.

وقال محمد نزال، القيادي في حماس، بأن الحركة مستعدة لهدنة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لإعادة إعمار غزة.

واضاف لوكالة رويترز أن وجود الحركة في المنطقة "ضروري لحماية شحنات المساعدات الإنسانية من اللصوص والعصابات المسلحة".

وعندما سُئل عن هذا الأمر مجددًا، أجاب: "هذا ليس استعدادًا لتجدد القتال". وقال نزال ": "لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا على ما إذا كانت حماس ستتخلى عن السلاح".

واستطرد نزال: "موضوع السلاح موضوع وطني عام ولا يتعلق بحماس فقط، فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح".

وسعى إلى توضيح أن حماس "ستكون موجودة" في المنطقة أثناء انتقال السلطة، الذي قال إنه سيتم عبر الانتخابات.