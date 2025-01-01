  1. الرئيسية
السبت 18 أكتوبر 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، إثر استهداف جيش الاحتلال مركبة تقل نازحين في حي الزيتون بقطاع غزة.

 

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتسلم وسام اتحاد الكتاب الأفارقة

- قاطفو الزيتون في مواجهة إرهاب جنود الاحتلال والمستوطنين

- باسم الرئيس: وضع إكليل من الزهور على جثمان الراحل اللواء زهير مناصرة

- انتخاب فلسطين نائبا لرئيس لجنة الإعلام الجديد في اتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو"

- "الأغذية العالمي": مكافحة المجاعة في غزة "ستتطلب وقتا ويجب فتح المعابر لإغراق القطاع بالغذاء

- مصر: حل القضية الفلسطينية مفتاح التقدم في ممر العبور بين الهند وأوروبا

- الاتحاد الأوروبي يدرس المساعدة بنزع سلاح حماس في غزة

- إخفاق حكومة نتنياهو في التعامل دبلوماسيا مع مخاوف الغرب بشأن العواقب الإنسانية للحرب في غزة فاقم منعزلة إسرائيل

 

* "الأيام":

- القطاع: 11 شهيدًا بينهم 7 أطفال و3 نساء وإصابات في صفوف مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم 

- المستوطنون يشنون اعتداءات واسعة بحق قاطفي الزيتون ووقوع عشرات الإصابات

- ويتكوف إلى المنطقة غدًا لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

- الأمم المتحدة: مكافحة المجاعة في قطاع غزة "ستتطلب وقتًا"

- "الجنائية الدولية" ترفض إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

- مواطنون يعودون للمساجد المتضررة في أول صلاة جمعة بعد الهدنة

- الأمم المتحدة: مقتل 1001 فلسطيني بالضفة منذ بدء حرب غزة

 

* "القدس":

- قباطية تشيع الشهيد مهدي كميل

- شهداء ومصابون بقصف مركبة تقل نازحين

- "الأونروا" تحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بغزة بسبب تدمير الأراضي الزراعية

- محادثات مصرية - فلسطينية بشأن التحضيرات لمؤتمر إعمار غزة 

- 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى 

- إقامة صلاة الجمعة على أنقاض المساجد في غزة

- ويتكوف يتوجه إلى الشرق الأوسط غدا لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة

