كتائب القسام تسلم جثة جديدة لأحد أسرى الاحتلال

السبت 18 أكتوبر 2025 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تسلم جثة جديدة لأحد أسرى الاحتلال



غزة / سما /

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اسرائيل جثمان اسير اسرائيلي الليلة وأعلن الجيش الإسرائيلي،فجر السبت، أن الصليب الأحمر تسلم جثة أحد الرهائن بغزة.

يأتي ذلك بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس في وقت سابق، أنها ستسلّم في وقت لاحق هذه الليلة جثة أسير الى إسرائيل، وفق ما جاء في بيان نشرته عبر حسابها على منصة تلغرام.

وجاء في البيان في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة.

