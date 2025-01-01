خطة أوروبية تحث ترامب على اقامة الدولة الفلسطينية..

  1. الرئيسية
الجمعة 17 أكتوبر 2025 09:20 م
سما / وكالات /

نقل موقع بوليتيكو عن مسودة خطة أوروبية إفادتها بأن الاتحاد الأوروبي سيحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضمان عدم تقويض مستقبل الدولة الفلسطينية.

وذكر الموقع أن الوثيقة الأوروبية تؤكد الحاجة إلى تعزيز السرد الإيجابي بشأن حل الدولتين.

وفي سياق متصل، جددت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين تأكيد أهمية حل الدولتين وأنه لا بديل عنه لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة خاصة بشأن فلسطين في إطار أعمال النسخة الـ11 من منتدى حوارات المتوسط المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية، بحسب بيان صدر عن مكتب شاهين.

وفي كلمتها، لفتت إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الأقدر على إدارة قطاع غزة، تماشيا مع توجه القيادة الفلسطينية نحو توحيد الجهود تحت دولة واحدة، ودستور واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد.

