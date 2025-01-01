مصر: “حماس” ملتزمة بالتهدئة واستعادة جثامين المحتجزين تحتاج إلى وقت

القاهرة /سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن حماس ملتزمة بالاتفاق، وأن استعادة جثامين المحتجزين تحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وشدد عبد العاطي في تصريحات نشرت له الجمعة، على ضرورة البدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واحترام الطرفين لجميع التزاماتهما.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن عبد العاطي بحث هاتفياً مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق غزة والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الوزير أكد أيضاً الأهمية “البالغة” لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجات القطاع الملحة.

وأضافت أن عبد العاطي شدد أيضاً على ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتناول ولاية وصلاحيات قوة دعم الاستقرار المزمع نشرها في القطاع، و”بالتنسيق الكامل” مع الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية دور المملكة المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في هذا الشأن.

كما بحث الوزيران المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالتعاون مع الشركاء الدوليين، حسب بيان الخارجية المصرية.

وأكدت حركة حماس، أمس الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحرصها على تسليم إسرائيل سائر جثامين المحتجزين المتبقية في القطاع المدمر.

وأوضحت الحركة في بيان: “قد تستغرق إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين بعض الوقت، إذ دُفِن بعضها في أنفاق دمرها الاحتلال، وما زال بعضها الآخر تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها”. وشددت الحركة على تأكيد التزامها بالاتفاق، وحرصها على تطبيقه، وتسليم الجثامين الباقية كلها.

وأشارت حماس في بيانها إلى أن جثامين الرهائن الإسرائيليين “التي تمكنت من الوصول إليها سُلِّمت مباشرة، بينما يتطلب استخراج باقي الجثامين معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حالياً بسبب منع الاحتلال دخولها”.

وحذرت الحركة من أن “أي تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة نتنياهو التي تعرقل وتمنع توفير الإمكانات اللازمة لذلك”.

جاء بيان حماس بعد اتهام إسرائيل لها بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على إعادة كل الرهائن، الأحياء والأموات، في غضون 72 ساعة من بدء سريانه، أي ظهر الاثنين.

وأطلقت حماس سراح 20 رهينة حياً، مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني، لكن الحركة لم تسلم سوى 9 جثامين لرهائن من أصل 28.

وأعلنت تركيا، الخميس، أنها أرسلت فريقاً من الاختصاصيين للمساعدة في البحث عن جثث الرهائن في قطاع غزة.

الخميس، طالب “منتدى عائلات الرهائن والمفقودين” الحكومة الإسرائيلية بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق الذي أبرم مع حماس إن لم تسلم جثث الرهائن الـ19 المتبقية.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، باستئناف الهجوم على قطاع غزة إن لم تلتزم حماس بالاتفاق.

جاء بيان كاتس بعد إعلان “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحماس، أنها سلمت كل جثامين الرهائن التي تمكنت من الوصول إليها، وأنها ستحتاج إلى معدات خاصة لانتشال جثث بقية الرهائن.