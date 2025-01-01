شهداء ومصابون جرّاء استهداف الاحتلال الاسرائيلي مركبة مدنية شرق مدينة غزة

غزة/سما/

أفاد الدفاع المدني في غزة ، اليوم الجمعة، 17 أكتوبر 2025، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقذائف المدفعية باصًا صغيرًا كان يستقله نحو عشرة أشخاص شرقي دوار الكويت على طريق شارع صلاح الدين في منطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني في بيانه أن طواقمه تمكنت من إنقاذ فتى مصاب من موقع الاستهداف، فيما لا يزال مصير باقي الركاب مجهولًا بسبب خطورة الأوضاع الميدانية وصعوبة الوصول إلى المكان.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لتأمين وصول الطواقم إلى موقع الاستهداف.

وأفاد مستشفى العودة وسط قطاع غزة، بأنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج. وأضاف، "بالإضافة إلى ذلك، استقبلنا إصابات ناجمة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة".